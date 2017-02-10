ولدت إسراء أحمد - وهي الآن شابة مصرية في الـ19 من عمرها - بشكل مميز. وترفض إسراء تصنيف الناس لشكلها وتعليقاتهم الجارحة في كثير من الأحيان.

"صاحبة الروح الحلوة"، كما تسمي نفسها في صفحتها على فيسبوك نشرت قبل أيام فيديو حمل رسالة لمن يستغرب شكلها من الناس، موجهة لهم نصائح ودروساً ليس فقط في التعامل بل في الحياة والإيجابية.

واستضاف برنامج "تفاعلكم" إسراء أحمد، وقالت خلال البرنامج إنها سجلت الفيديو حتى تعرّف الناس أن "هناك ما يضايق وهناك عيون تجرح".

وقالت إن القرآن الكريم علمها الإيجابية وكذلك الإسلام، وإن أهلها يساندونها وهناك ناس إيجابيون، وأضافت "هناك من يقابلني ويأخذ رقم هاتفي ونصبح أصدقاء".

وكشفت أن أصعب سؤال تتعرض له هو "هل أنت مولودة هكذا أم أن شكلك بسبب حادث؟".. وذكرت أنها بدأت العمليات الجراحية وهي بعمر 10 أيام.