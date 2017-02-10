«أفضل من غنت للوطن»

الاعلامي وائل الابراشي خلال برنامجه «العاشرة مساء»، متحدثا عن الفنانة الكبيرة شادية بمناسبة عيد ميلادها، مشيدا باعتزالها الفن منذ سنوات دون ان تخجل مما قدمته من أفلام تعتبر علامات مميزة في تاريخ السينما المصرية، ودون ان تصب اللعنات كغيرها على الفن وناسه وأهله، موضحا انها أفضل من غنت لمصر والوطن.