أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لنظيره الصيني شي جينبينغ أنه سيحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بحسب ما اعلن البيت الأبيض، وذلك خلال اول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي ترامب السلطة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيسين ناقشا مواضيع عدة، والرئيس ترامب وافق، بناء لطلب الرئيس شي، على احترام مبدأ الصين الواحدة"، مضيفا أن الرئيسين تبادلا الدعوات لزيارة بلديهما.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" على موقعه الإلكتروني بأن "شي جينبينغ رحب بتشديد ترامب على التزام الادارة الاميركية سياسة الصين الواحدة، واشار الى ان مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الأميركية الصينية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن المحادثة الهاتفية التي تمت عشية اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كانت "ودية للغاية"، لافتا الى ان الرئيسين "يتطلعان إلى إجراء مزيد من المحادثات المنتجة".

وكان ترامب دعا في رسالة لنظيره الصيني، إلى قيام "علاقة بناءة" بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر إن ترامب شكر "الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيب الرئيس ترامب وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة".