تم الكشف مؤخراً عن هوية المخلوق الغريب الذي ظهر في خلفية صورة التقطها رجل أثناء تواجده بالقرب من أحد الشواطئ البريطانية الصيف الماضي.

بعدما التقط مايكل غرين صورة بالقرب من شاطئ خليج هيرني في الرابع والعشرين من يوليو (تموز الماضي)، لاحظ وجود مخلوق غريب يسبح في المياه في خلفية الصورة.

وقال غرين معلقاً على الصورة: "بينما كنت أتمشى على طول الشاطئ، التقطت الكثير من الصور على الشاطئ بهدف نشرها على موقعي على الإنترنت ولم ألاحظ وجود أي شيء في خلفية تلك الصور".

وأضاف: "فيما بعد اكتشفت بأن هناك حيواناً غريباً في خلفية إحداها، اعتقدت بأنه مجرد دلفين، ولكنه لم يكن كذلك".

وقد تمكن متابعو الصورة من تحديد هوية المخلوق في نهاية المطاف، حيث تبين بأن المخلوق الذي شغل الكثيرين لم يكن إلا مجرد طائر نورس يطير فوق الماء، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.