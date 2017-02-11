كانت صور البريطاني من أصول باكستانية محمد أفايز (50 عامًا) على موقع (فيسبوك) هي الخيط الذي تتبعته الشرطة البريطانية، حتى تمكنت من توقيفه بالإمارات، بعد اغتصابه طفلة (13 عامًا)، وهروبه منذ عام 2015؛ ليتم سجنه 20 عامًا.



وقالت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية إن أفايز، الذي كان يقيم في مقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا، متهم بارتكاب 19 جريمة، ما بين تحرش واغتصاب لأطفال في بريطانيا، في الفترة بين عامي 2004 و2012، ولم يكشف عن هذه الجرائم إلا عام 2015، عندما اغتصب طفلة (13 عامًا)؛ فقامت أسرتها بالإبلاغ عنه؛ وتم توقيفه وقتها، وبعد التحقيقات أُخلي سبيله بكفالة في انتظار المحاكمة.



لكن قبل ظهوره في المحكمة بيوم واحد تمكن أفايز من الهرب من بريطانيا إلى باكستان، وقضى فترة هناك. وفي يناير عام 2016 انتقل للإقامة في أبو ظبي.



وتمكنت الشرطة البريطانية من رصده حين بدأ في نشر صوره على موقع العلاقات الاجتماعية (فيسبوك)، وتوصلت بعد فترة إلى تحديد مكان إقامته في إمارة أبوظبي، وتأكدت من دخوله الإمارات، بعد فحص سجلات الوصول بالتعاون مع السلطات الإماراتية.



وفي النهاية تمكنت الشرطة من توقيفه وجلبه إلى بريطانيا؛ ليُحكَم بسجنه 20 عامًا، ويوضع اسمه في سجل منتهكي أعراض الأطفال.