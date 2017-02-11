أبى المهاجم الروماني، دانييل نيكولاي، قائد فريق أسترا جيورجيو، تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة الودية، التي جمعت فريقه ضد نظيره بوغون شتشتين البولندي.

وتقدم دانييل نيكولاي، قائد فريق أسترا، لتنفيذ ركلة جزاء "ظالمة" احتسبها حكم المباراة وسط احتجاجات الفريق البولندي، ومررها سهلة بين يدي حارس المرمى، ليحظى بتصفيق وإعجاب الجميع على الروح الرياضية، إلا الحكم.

والغريب في الأمر، أن طريقة تنفيذ ركلة الجزاء، لم تعجب الحكم، فقرر إعادتها، فانبرى لها لاعب آخر في فريق أسترا، ورفض أيضا تسجيل الهدف، وسدد الكرة خارج الأخشاب الثلاثة "عمدا".

وتعامل لاعبوا الفريق البولندي بالمثل، ورفضوا تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لهم هذه المرة، لكن المباراة الودية التحضيرية، التي جمعت الفريقين في قبرص، لم تنته بالتعادل، بل بفوز فريق أسترا جيورجيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.