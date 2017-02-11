أطلقت مصممة سعودية معرضاً متنقلاً لزي العبايات تحت شعار “عبايتك عند بابك”، مشيرة إلى أنها تستهدف من خلال هذا المشروع تلبية احتياجات المرأة السعودية وتوفير الجهد والوقت.

وأوضحت المصممة وتدعى منار الراوي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفكرة جاءت لتتغلب على مشاكل تعاني منها المرأة في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام، في مقدمتها صعوبة المواصلات وضيق الوقت.

بدورها بيّنت مصممة العربة المتنقلة جواهر معراوي أن العربة استغرق تنفيذها قرابة شهرين، فهي تعد الأولى من نوعها بالمملكة، وأنها مخصصة لعرض من ٨٠ إلى ١٠٠ عباية، كما توجد بها مساحة خاصة بالقياس، منوهةً إلى أن فريق العمل يضم 8 أفراد لتقديم أفضل التصميمات