وزعت دولة الكويت اليوم الجمعة 1500 مدفأة نفطية على النازحين العراقيين في مخيمين بقضاء (خانقين) التابع لمحافظة (ديالى) شمال بغداد.

وقال مسؤول مخيمات (خانقين) ميثاق عبدالحميد ، إن هذه المدافئ مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة نظرا لحاجة النازحين إليها مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

وأعرب عبدالحميد عن شكره لدولة الكويت على هذه الإلتفاتة وجهودها المبذولة لإيصال تلك المساعدات الى النازحين التي ساهمت في التخفيف عن كاهل الحكومة المحلية في محافظة (ديالى).

واشار الى ان النازحين في المخيمين بحاجة الى المزيد من المساعدات للتخفيف عن معاناتهم كحليب الاطفال والمواد الغذائية الاخرى.

واكد ان عملية توزيع المساعدات على العوائل كانت عادلة اذ شملت جميع العوائل الموجودة في المخيمين دون استثناء.