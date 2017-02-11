رصدت كاميرا في سيارة شرطة أميركية صورا مثيرة لنيزك يحترق أثناء سقوطه من السماء، قبل أن يسقط في بحيرة.

وأضاء النيزك المحترق السماء فوق منطقة ليسل التابعة لولاية إلينوي الأميركية، حيث اشتعلت به النيران عند الواحدة والنصف صباحا، ورآه مئات السكان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيزك، الذي يقترب في حجمه من سيارة صغيرة، سقط في بحيرة ميشيغن.

وأوضح ضابط الشرطة جيمس ديكستر لقناة "سي بي إس" الأميركية: "بدا يشبه الألعاب النارية. كان كبيرا وأخضر اللون وظهر فجأة ثم اشتعل واختفى وسط السماء".

وقال مدير العمليات في جمعية الشهب الأميركية مايك هانكي إن الجمعية تلقت أكثر من مائتي بلاغ من أشخاص رأوا النيزك.