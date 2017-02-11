واجه أب بريطاني مكلوم للمرة الأولى سائق شاحنة تسبب بمقتل ابنه، بعد أن غفا خلف المقود على الطريق، بسبب حالة مرضية يعاني منها.

وكان كولين وينغتون تسبب بمقتل توبي تويدل (25 عاماً) في حادث تصادم مروع، عندما فقد الوعي، وهو يقود شاحنته على طريق سريع في مدينة ميرسيسايد في أغسطس (آب) 2006، وأُسقطت القضية بحق وينغتون، بعد أن تم تشخيص إصابته بمرض توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة تؤدي إلى نوم المريض بشكل مفاجىء خلال النهار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى وينغتون مع نك تويدل والد الضحية للمرة الأولى، وتناقشا حول التأثير النفسي والعاطفي للحادثة على حياة كل منهما، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي اللقاء الذي رتبت له قناة بي بي سي 5، قال تويدل "لطالما كنت أتفهم أن المأساة التي نعاني منها أثرت على حياتك أيضاً"، ورد وينغتون "هذا صحيح، ولهذا لم أرغب أن أخرج من القضية دون عقاب، وأريد أن يعرف الجميع كيف يؤثر هذا المرض على حياة صاحبه، ولا أريد لأية أسرة أخرى أن تمر بما مررنا به".

وكشف وينغتون أنه شعر بالذنب بعد قرار المحكمة برفض الدعوى المقدمة ضده، وأكد أنه يجب أن يذهب إلى السجن، مضيفاً "لم يكن من الإنصاف أن أبقى حراً طليقاً بعد وفاة توبي، شعرت أنني يجب أن أذهب إلى السجن بسبب ذلك، لكنهم قالوا لي أن ذلك غير ممكن، فقد تمت تبرئتي بسبب حالتي الصحية".