سواء كان متموجاً، أو ناعماً، أو مجعداً، أو مستقيماً فإن الشعر الأسود هو أكثر هشاشة مما يبدو.



والمشكلة التي يعاني منها هي نقص إفراز الغدد الدهنية مما يجعله جافاً ومتقصفاً.



لذا لن يعكس الشعر الأسود الضوء ويتميز ببريق رائع إلا إذا تم ترطيبه جيداً.



تعرّفي فيما يلي على بعض النصائح التي ستساعدكِ في تأمين العناية اللازمة لهُ كي لايبدو لونه باهتاً ويجعل ملامح وجهكِ شاحبة:



- العناية به تبدأ من الشامبو



اغسلي شعرك كل يومين أو ثلاثة باستخدام شامبو لطيف مخصص للشعر البني يحتوي على خصائص مغذية، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، واعصريه بلطف باستخدام اليدين قبل تطبيق الكونديشنر الذي يساعد على فك تشابك الشعر مما يقلل احتمالية تقصفه.



اتركي الكونديشنر على رأسكِ لمدة 10 دقائق لكي تخترق عناصره المغذية الشعر بعمق.



ثم اشطفيه بالماء الدافئ واجعلي الشطفة الأخيرة بالماء البارد والخل لإغلاق المسام وتعزيز لون الشعر.



تجنبي استخدام مجفف الشعر على درجة الحرارة الساخنة جداً، أو مكواة تمليس الشعر، كونها تتسبب بجفافه وتقصفه.



وإذا كنت تريدين تنعيم شعرك، ضعي أولا مصلا واقيا ومغذيا مناسبا لنوعه على طول الشعر وأطرافه.

- تغذيته شرط ضروري:



ضعي مرة أو مرتين في الأسبوع قناعا مغذيا على شعرك على أن يكون غنياً بزيت أركان أو زيت الجوز.



طبقيه على كامل الشعر واتركيه ربع ساعة على الأقل، بعد لف الشعر في منشفة دافئة.



ولا تنسي تدليك فروة رأسك بانتظام، فمن شأنه أن يعزّز عملية إنتاج الزهم (المادة الدهنية) وبالتالي الحفاظ على نعومة الشعر وتجنب هشاشته.



- قصة تبرزه وخصلات تحييه:



إبراز الشعر الأسود يعني اختيار قصة شعر جميلة: جربي قصة شعر قصيرة غير منسقة تماماً، وإذا كنت لا تريدين قص شعرك، جربي قص الغرة. فالهدف من ذلك هو كسر جمود اللون الداكن جداً.



إذا أردت إيجاد انعكاسات رائعة في شعرك الداكن، جربي تلوين خصلات من الشعر بلون مناسب وبطريقة يمتزج فيها اللون الجديد تماما مع لون شعرك.



ولمنح لون شعرك البريق والكثافة، يمكنك أن تجربي أيضا صبغة لا تحتوي على الأمونيا، بدرجة لون قريبة جدا من لون شعرك، تطبقينها بنفسك في المنزل أو في الصالون.



- عناية طبيعية بالشعر الأسود:



- قناع لتعزيز اللون.. اغلي حفنة من أوراق الجوز أو المريمية في لتر من الماء.



اتركيها منقوعة ثم صفيها وضعيها على شعرك الرطب بعد غسله طبعاً. اشطفيه إذا لزم الأمر.



- وصفه لبريق الشعر.. اغلي حفنة من الزيزفون وأكليل الجبل والخزامى.



اتركيها منقوعة ثم صفيها وأضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح.



ضعيه على الشعر المغسول في الشطفة الأخيرة.