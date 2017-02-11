قام العميد السعودي مرزوق بن ناصح البقمي بإهداء حصان أصيل للطفل "مؤيد البراق"، بعد أن فقد فرسه إثر اصطدام حافلة بها في قرية الزوران جنوب الطائف يوم السبت الماضي.

وقال العميد مرزوق البقمي، وفقا لـ"سبق" إنه شاهد صور نفوق الفرس إثر حادث مروري، وتأثر الطفل وحزنه عليها، وشدة حب وشغف الطفل برياضة الفروسية؛ فأراد أن يعوضه بهدية رمزية تشجيعاً له.

وتبدَّل حزن الطفل على فقد فرسه إلى فرح، بعد أن استقبله العميد في إسطبله بمدينة الرياض، وقام بإهدائه حصانا أصيلاً.

وكان حادث مروري قد وقع السبت الماضي تسبب في مقتل الفرس -التي تدعى "إيناس"-، وتم تداول صور للطفل وهو بجانبها ويبكي على فقدها، ما دفع العميد "البقمي" للتعاطف معه وإهدائه حصاناً بدلاً عنها.