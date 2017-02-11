أبرم ورثة النجم برينس الذي كان دوما على خلاف مع شركات الصناعة الموسيقية، اتفاقا مع مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» لنشر جميع أغانيه تقريبا، وفق ما أعلنت المجموعة الأولى عالميا في مجال الإنتاج الموسيقي.

وبموجب هذا الاتفاق الذي لم يكشف عن قيمته والذي يسري مفعوله فورا، اشترت «يونيفرسال» حقوق استخدام محتويات خزينات المغني الذي توفي في الحادي والعشرين من أبريل الماضي عن 57 عاما إثر جرعة زائدة من المسكنات.

وتحوي هذه الخزينات مؤلفات موسيقية لم تنشر يوما أعدها برينس خصوصا في الاستوديو الذي فتحه في مجمع بايزلي بارك في مينيسوتا (الشمال).

وقد عرف برينس، خلال مسيرته الممتدة على مدار 40 عاما، بغزارة إنتاجه وهو زود الموسيقيين الذين تعاون معهم بأجهزة تواصل ووضع دوامات عمل متناوبة لمهندسي الصوت كي يتمكن من التسجيل في أي وقت.

واقتنت «يونيفرسال» أيضا حقوق الألبومات الخمسة والعشرين التي أنتجها برينس في شركته الخاصة «ان بي جي ريكوردز» اعتبارا من التسعينيات، إثر نزاع مع مجموعة الإنتاج الموسيقي «وورنر بروذرز» التي كان يتعاون معها في تلك الفترة.