«أعشق مهنتي لكوني امرأة»
عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم كاشفة عن شعار أحدث تشكيلات الملابس النسائية التي أطلقتها بالتعاون مع إحدى الشركات، وذلك خلال تصريحات أدلت بها لصحيفة «الدايلي تلغراف»، فقالت: «إن شعاري هو إبراز مفاتن الانثى دون ابتذال، فرغم التناسق بين الجسد وما ترتديه العارضة الا انك لابد ان تسمو بغرائزك من شدة الانبهار
« باركوا لي.. فقد تخطيت المليون»
الفنانة نجوى كرم بعد ان تخطت أغنيتها «حبيبي مين» المليون مستمع، بعد أقل من أسبوع على طرحها الأغنية من كلمات الشاعر وائل أشقر، وألحان ملحم أبو شديد. وتتحضر كرم لإطلاق الفيديو كليب الخاص بالأغنية، الذي صورته تحت إدارة المخرج فادي حداد في الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الحب
«جيل غريب.. بس دمه زي العسل»
نجم كرة القدم وحارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري لبرنامج «معكم» على «سي بي سي» مع الاعلامية منى الشاذلي، متحدثا عن علاقته اثناء البطولة الافريقية في الجابون مع جيل الشباب من لاعبي المنتخب، أمثال محمود كهربا وسعد سمير ورمضان صبحي، مبديا دهشته من هذا الجيل المولع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الحضري لمقالب كثيرة وطريفة منهم جعلته يشعر بأنه أصغر من عمره بعشرين عاما
«أنا أسلم بذلك وهم محقون. نحن نتوقع عائداً على استثمارنا»
بيتسي ديفوس وزيرة التربية الاميركية الجديدة في تعليق على معلومات عن تقديمها نحو 900 الف دولار لأعضاء في مجلس الشيوخ صوتوا بالموافقة على ترشيحها للمنصب. واضافت ديفوس انها تنتظر تطبيق سياسة حكم محافظة تتكون من تقليص دور الحكومة واحترام الفضائل الاميركية التقليدية
«لا أصدق أنها لي»
العارضة الشهيرة جيجي حديد بعد تعاونها مع دار تومي هيلفيغر التي كشفت عن دمية جديدة مصممة عن العارضة، وتم الكشف عن صورتين للعبتين جيجي وباربي وهما على الشاطئ يلتقطان صورا شخصية في فينيسيا بأزياء مطابقة لملابس تومي من مجموعته ربيع 2017، جيجي نشرت الصورة وعلقت: «لا أصدق أنها لي»
«من حق الزوجة شرعاً الحصول على أجر مقابل إرضاع طفلها»
د. آمنة نصير استاذ الشريعة وعميدة كلية الشريعة بجامعة الازهر في حوار على أحد المواقع الالكترونية، مؤكدة ان من حق المرأة المسلمة شرعا أن تأخذ اجرا مقابل ارضاع طفلها، موضحة اتفاق المفسرين والفقهاء على ان الرضاعة عملية تتحمل فيها الأم مشقة كبيرة، ما يعرضها لكثير من المتاعب الجسمانية والمعنوية أيضا، وبالتالي فقد اجمعوا على حقها بأن يعوضها زوجها عن هذه المشقة بالأجر الذي يرضيها