أمر وكيل نيابة مركز بنها بمحافطة القليوبية في مصر ، برئاسة المستشار حسن والى رئيس النيابة، بحبس "مدرس رياضيات" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض تلميذة بالصف الثالث الإعدادى أثناء قيامه بإعطائها درس خصوصى بمنزله فى مدينة بنها.



وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغًا بقيام "محمد ا" 32 سنة، مدرس بهتك عرض طالبة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة عقبة بن نافع الإعدادية، وتدعى "شهد و" 14 سنة، أثناء قيامه بإعطائها درس خصوصى داخل منزله، وعلى الفور كلف مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم.



وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المدرس المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها، اعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة.



وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، ووجهت للمتهم تهمة هتك العرض، وأمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لبيان عما إذا تم الاعتداء الجنسى عليها من عدمه.