ليس من الضرورى أن تكون العصائر الطازجة لونها أخضر حتى تكون صحية، فعلى سبيل المثال عصير الرمان يحتوى على 100 مادة كيميائية نباتية مفيدة، وثمرة الرمان نفسها استخدمت لآلاف السنوات كدواء، وبناء على الدراسات الصحية تم اكتشاف عدد من الفوائد المذهلة التى لا تجدها إلا فى عصير الرمان، بحسب ما ذكره موقع "healthline" الطبى، ومنها الحماية من السرطان ودعم المناعة والخصوبة.

1- مصدر غنى من فيتامين سى حيث إن عصير مكون من ثمرة رمان واحدة يحتوى على أكثر من 40% من حاجتك اليومية لهذا الفيتامين.

2- الحماية من السرطان، فأثبتت الدراسات أن الرمان يوقف نمو الخلايا السرطانية الخاصة بسرطان البروستاتا.

3- الوقاية من مرض الزهايمر: فإنه يحتوى على مضادات أكسدة تقى من الزهايمر وتدعم عمل الذاكرة.

4- تحسين الهضم: يقلل من التهابات القناة الهضمية ومفيد خاصة لمن لديهم مشكلات هضمية.

5- مضاد للالتهابات: يقلل من ضغط الأكسدة وأضرارها على الجسم وذلك لاحتوائها على المضادات الكثيرة.

6- علاج التهاب المفاصل: يساعد على التخلص من التهابات الغضاريف والمفاصل.

7- مفيد لأمراض القلب: يساعد على تدفق الدم ويمنع الأوردة من التضخم ولكن يجب أن تتابع الدكتور لأن عصير الرمان أيضًا له آثار غير صحية حال أخذ أدوية ضغط وكولسترول.

8- يحسن العلاقة الزوجية والخصوبة، لأنه يزيد من هرمون التستيرون عند الرجل والمرأة وهو مفيد خلال العملية الجنسية.