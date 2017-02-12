استخدمت عدد من الدول الأوروبية اختراع تطبيق محمول لأغراض منع الحمل بدلًا من الوسائل الأخرى وذلك عن طريق قياس درجة حرارة الجسم.

ويرصد التطبيق الذي أجيز طبيًا كذلك، التغيرات التي تحدث في درجة حرارة المرأة بمرور الوقت، ولكي يعمل التطبيق بدقة يجب أن تقيس المرأة حرارة جسمها صباح كل يوم.

وتعتمد آلية عمل التطبيق على التقلبات الطفيفة التي تحدث في درجات الحرارة بعد التبويض بارتفاعها نحو 0.45 درجة مئوية، لذلك يستطيع التطبيق أن يحدد الأيام التي تكون فيها المستخدمة خصبة.

وقامت باختراع التطبيق الفيزيائية الفائزة بجائزة نوبل الدكتورة بيرغلوند مع زوجها الدكتور راول شيرفيتسل باستخدام خبرتهما في الرياضيات.

ويقوم التطبيق الذي أُطلق عليه اسم “ناتشورال سايكلس” برصد الخصوبة وإبلاغ المستخدمة ما إذا كانت في فترة خصوبتها أو لا بمراقبة درجة حرارتها.

وحصل التطبيق على موافقة منظمة TÜV SÜD” ” الدولية للاستشارات والتفتيش والتدقيق وإصدار شهادات النوعية التي يوجد مقرها في مدينة ميونيخ في المانيا بما يتيح تسويقه كجهاز طبي لمنع الحمل، كما وافقت الأجهزة المختصة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على استخدامه في بريطانيا.