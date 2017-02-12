سخر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جرى في فقرة برنامج يسعد صباحك، الذي يبث عبر التلفزيون الأردني يوم الجمعة.

وتداول ناشطون فيديو لمقدمة البرنامج لانا القسوس، التي وقعت بموقف محرج أمام ضيفتها الفنانة زين عوض، بعدما تعذر العثور على “المايكرفون” لتقدم به المطربة أغنيتها على الهواء مباشرة.

وردد الناشطون عبارة “وين المايك”، التي طلبت فيها مقدمة البرنامج لانا قسوس تزويد المطربة زين عوض بالمايكروفون.

وتفاجأت القسوس بعدم وجود “مايكرفون”، لتبدأ رحلة البحث عن مايك على الهواء مباشرة، ما اثار حفيظة المشاهدين والمتابعين، لينتشر الفيديو بشكل كبير خلال ساعات قليلة على انتهاء البرنامج.

ودعت القسوس مخرج البرنامج للخروج بفاصل إعلاني لحين تأمين “المايكرفون”، فيما وقفت الفنانة عوض أمام الكاميرات بانتظار العثور عليه.