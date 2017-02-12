تحدث الشيخ عبدالحميد الحليبي “ابن زيد” أو “شيخ بائعي تمور الأحساء” عن 50 عاماً عاشها بين النخيل والتمور، حتى أصبح طريق الملوك والأمراء وكبار الشخصيات لانتقاء التمرة الملكية الطيبة.

وأوضح أن عملاءه وزبائنه يفضلون اقتناص تمرة الجامبو الجذابة والتي تحتاج إلى الممارسة، فالتربة الجيدة والاعتناء بالماء الذي تروى به، سبيل للخروج بتمر الخلاص المضمود؛ حيث يفضل أغلبهم التمر الغرقان بالدبس المقروش، وكذلك السكري النثر ذو الحبة الصافية الكبيرة.

أما عن نصيحته لمحبي شراء التمور وخاصة نوع الرزيز، فأوضح الشيخ الحليبي وفقاً لـ”العربية.نت” أنه يفضل أن يكون سفسيف بالسمسم أو الحلوة الحساوية، ومن صفاته أن يكون أسود مضلعاً.

وأكد أن الأذواق وطرق التقديم تختلف، ولكنهم كشيوخ بأسواق التمور يحرصون على إبراز الموروث الشعبي للضيوف وتقديم أفضل وأرقى أنواع التمور لهم.