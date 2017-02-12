كتب سيناريست ومؤلف مسرحي سعودي عملاً مسرحياً يتحدث عن بطولات المرابطين في الحد الجنوبي، تضمن محاكاة لدور جندي بالحرب واستشهاده وتلقي أهله خبر وفاته بكل فخر وصبر، وبعد انتهائه من عرض المسرحية فوجئ المؤلف بنبأ استشهاد أخيه المرابط بالحد الجنوبي.

وقال السيناريست عبدالإله حسين دهل، مؤلف مسرحية “عودة مرعي”، التي عُرضت قبل أيام على مسرح مهرجان “جازان شو” في الحفلة الختامية للمهرجان الشتوي، إنه لم يتخيل أن يكتب سيناريو استشهاد شقيقه بهذا الشكل.

وأوضح أنه فور انتهائه من عرض المسرحية، تلقى نبأ استشهاد أخيه الأصغر أحمد (23 عاماً) الجندي بالقوات المظلية حيث كان قد التحق بالحد الجنوبي قبل خمسة أشهر، مؤكداً أن ما قدمه في المسرحية وجده حقيقة، إذ وجد والده صابراً محتسباً فخوراً باستشهاد ابنه.

وكان الجندي أحمد حسين دهل قد استشهد مع ستة من زملائه في اشتباك مع ميليشيات الحوثي بقطاع الخوبة الحدودي