توصل باحثون يابانيون إلى تصميم طائرة صغيرة من دون طيار «درون» يمكنها أن تلقح الأزهار وتقدم يد العون في هذه المهمة إلى النحل المهدد بسبب التلوث واستخدام المبيدات.

وآلات التلقيح الطائرة هذه مغطاة بثلاثة ملايين شعرة حصان مطلية بسائل هلامي ايوني، وهذا ما يجعلها مشحونة كهربائيا بحيث تلتقط اللقاح من زهرة وتنقله إلى أخرى، بحسب ما شرح الباحثون في المعهد الياباني الوطني للعلوم الصناعية.

ونشر تقرير عن هذا الابتكار في مجلة «كيم» العلمية الأميركية.

ويمكن لهذه اللواقح الطائرة أن تعمل 150 دقيقة متواصلة ببطارية يمكن إعادة شحنها.

ولهذا الابتكار أهمية كبرى في الوقت الذي يسود فيه القلق من انحسار إعداد النحل في العالم، وهي الحشرات المسؤولة عن التلقيح، وأثر ذلك على البيئة والأمن الغذائي.

وفي تجارب سابقة أجراها عالم الكيمياء الياباني ايجيرو مياكو، تبين أن لهذا السائل الهلامي منافع في التخفي، إذ ان لونه يتغير بحسب الضوء.

وهذه الميزة تحمي اللواقح الآلية الطيارة من الأنواع المفترسة التي يمكن أن تهاجمها ظنا أنها حشرات.