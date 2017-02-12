مازال الجدل الشديد الذي تسبب فيه فيلم «مولانا» الذي يقوم ببطولته عمرو سعد المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى وإخراج مجدي أحمد علي، متواصلا رغم تربع العمل على قمة شباك الإيرادات في مصر.

وقبيل إطلاق الفيلم في دور العرض اللبنانية، فوجئ صناع الفيلم بأن سلطات الرقابة في لبنان تطلب حذف 12 دقيقة كاملة من العمل بسبب «وجود تحريض طائفي وإساءة للأديان»، وهو ما دفعهم إلى رفض عرض الفيلم وتقديم التماس من أجل عرض النسخة كاملة حتى لا يتم تشويه العمل. هذه الأزمة ليست الأولى التي تواجه الفيلم، حيث رفضت بعض الدول العربية عرضه، وهو ما جعل مخرج الفيلم مجدي أحمد علي يقول في تصريحات خاصة لـ«العربية.نت» ان المنطقة في حالة تراجع فكري مخيف.

وأوضح المخرج المصري أن «بدون الدقائق التي تطلب سلطات الرقابة في لبنان حذفها، لن يكون الفيلم منطقيا أو مفهوما، وهو ما يجبرنا على رفض عرض العمل منقوصا، وعلى من يرغب في حذف المشاهد أن يحذف العمل نهائيا».