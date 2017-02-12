قالت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً باتجاه البحر في انتهاك جديد يعد الأول من نوعه بعد تولي الرئيس دونالد ترامب رسمياً رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) عن هيئة أركان القوات المسلحة في سيؤول قولها في تقرير، "إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الساعة 55ر7 بالتوقيت المحلي (05ر23 جمت) من منطقة (بانغ هيون) وقطع مسافة تصل الى 500 كيلومتر".

واعتبرت هيئة الأركان إطلاق الصاروخ "انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومحاولة لاستعراض بيونغ يانغ قدراتها النووية والصاروخية " اضافة الى انها تعد بمثابة رسالة احتجاجية على مواقف ترامب المتشددة ضد كوريا الشمالية.

واوضحت الهيئة ان "الصاروخ الذي اطلقته كوريا الشمالية لا يبدو صاروخا عابرا للقارات اذ يبدو النسخة المعدلة من صاروخ (موسودان) الباليستي او صاروخ (رودونغ)".

وذكرت ان سيؤول وواشنطن تجريان تحليلات دقيقة لجمع المزيد من المعلومات لتحديد نوع الصاروخ.