قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صباح يوم الخميس، بتوزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الرابعة من القسائم الحكومية من الضاحية N4 بمشروع جنوب المطلاع والتي تشتمل على (285) قسيمة بمساحة 2400 م

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناءً على أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/1/6.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافق9- 12 /2/2017 موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب المطلاع.

أما توزيع بطاقات الإحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين 13/2/2017 في تمام الساعة التاسعة صباحا موعداً لتوزيع بطاقات الإحتياط لدخول القرعة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة حددت يوم الأربعاء الموافق 2017/2/15 موعداً لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.