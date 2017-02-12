أعلن قصر باكينجهام عن الحاجة لموظف يدير الحساب الشخصي للملكة إليزابيث الثانية على "تويتر" ، وذلك مقابل راتب

30 ألف جنيه استرليني سنويا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد، أن الإعلان عن الوظيفة قد نشر في الموقع الرسمي للملكة على الانترنت ، لطلب "مسؤول للتواصل الرقمي".

وسوف يتولى الموظف المتفرغ إدارة حساب الملكة على تويتر وإطلاع العالم على أنشطتها والدور الشعبي الذي تضطلع به العائلة الملكية.

وتشمل مهام الموظف المطلوب كتابة المنشورات على حسابات الملكة في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "فيس بوك" و"يوتيوب" وتوثيق الزيارات

الرسمية واحتفاليات الجوائز والارتباطات الملكية للملكة.

وذكرت "ذا صن" أن الوظيفة الملكية تشمل "حزمة امتيازات شاملة" وبدلات إضافة إلى التدريب و"التنمية الشخصية".