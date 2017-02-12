سير فريق الشفاء الإنساني الكويتي اليوم الأحد، في ختام برنامجه الإنساني قافلة مساعدات طبية من بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا الى الداخل السوري.

وقال عضو الفريق الدكتور ابراهيم الطوالة ،إن القافلة والمكونة من خمس شاحنات تتضمن الدواء ومستلزمات صحية وحليب الأطفال وتجهيزات طبية لعشرة مستشفيات سورية في منطقة ادلب وريف مدينة حلب الغربي.

وأكد الطوالة حرص الفريق خلال هذه الرحلة الإنسانية على إيصال المساعدات الطبية إلى الأشقاء السوريين في الداخل لما يعانونه من نقص شديد في الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأضاف أن أعضاء الفريق جهزوا القافلة الطبية قبل انطلاقها إلى الأشقاء في الداخل السوري عبر معبر (باب الهوى)، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم أيضا دعما ماليا لعيادة طبية في (انطاكيا) العاصمة الإدارية ل(هاطاي) لخدمة مئات اللاجئين السوريين.

وأعرب عن استعداد فريق الشفاء الإنساني بالتكفل في علاج المرضى الأيتام بعد دراسة التقارير الطبية التي سيتم إرسالها من قبل جمعية الشام لرعاية الأيتام.

وأشار الطوالة الى ان أعضاء الفريق حضروا جانبا من فعاليات وأنشطة دور الأيتام وقدموا هدايا للأطفال ساهمت بشكل كبير في ادخال البهجة والسرور في قلوبهم. وذكر ان الفريق قام أيضا بزيارة جرحى ومرضى اللاجئين السوريين في دار (هبة) للاستشفاء في (الريحانية) واطلع على جهود أعضاء الهيئتين الطبية والادارية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.