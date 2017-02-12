أظهرت بيانات الإدارة العامة للطيران المدني، زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 7 في المئة خلال شهر يناير الماضي بإجمالي 1.11 مليون راكب مقابل 1.04 مليون راكب في يناير 2016.



وقالت الإدارة في بيان صحافي اليوم الأحد، إن عدد الركاب القادمين بلغ 553.93 ألف شخص في يناير الماضي مقابل 544.51 ألف راكب خلال الشهر ذاته عام 2016.وأضافت أن عدد الركاب المغادرين بلغ 556.78 ألف راكب مقابل 497.37 ألف راكب خلال الشهر ذاته العام الماضي.وذكرت أن عدد الطائرات المشغلة من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يناير الماضي بلغ 8701 رحلة مقابل 8395 رحلة في يناير 2016.

وعن حركة الشحن الجوي في مطار الكويت أفادت بأن إجمالي الحركة في يناير الماضي بلغ نحو 5ر16 مليون كيلوغرام مقارنة بحركة شحن جوي بلغت حوالي 8ر14 مليون كيلوغرام في يناير 2016.وبينت أن حركة الشحن الوارد في الشهر ذاته بلغت 13.49 مليون كيلوغرام مقارنة بنحو 10ر12 مليون كيلوغرام في يناير 2016.واشارت إلى أن حركة الشحن الصادر في يناير الماضي بلغت نحو 3.03 مليون كيلوغرام مقارنة ب2.74 مليون كيلوغرام في الفترة نفسها عام 2016.