كشف سيد صبحى الشاب المصري الذى ربط بحبل من رقبته بقرية كفر عزام فى الدقهلية، كواليس ما حدث له مرجعاً سبب الحادث لمشاجرة وقعت بينه وبين هؤلاء البلطجية فى أحد الأفراح مما أدى لتربصهم له.

وقال "صبحى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، عبر فضائية "المحور"، إن هؤلاء البلطجية ليس فى قلوبهم رحمة، مؤكداً أنه لم يصدر منه أى شىء يستدعى ما حدث له بهذه الوحشية.

وأوضح أنه يعمل سائق توك توك، وفوجئ بأربعة بلطجية خرجوا عليه وخدروه بمنديل وكانوا يحملون سلاحا أبيض وأخذوه لكفر عزام، مضيفا: "مشيت معهم فى الشارع أمام الناس وأنا فاقد للوعى".

وتابع: "هؤلاء البلطجية هددوا عددا كبيرا من أهالى البلد وتوعدوهم، وقالوا خلوا النيابة ورئيس المباحث ينفعوكم، وأنا مش قادر أعملهم أى حاجة".