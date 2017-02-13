نشر رائد الفضاء، أندرياس موجنسن، فيديو من محطة الفضاء الأوروبية "ESA"، يظهر بالفيديو سحابة غريبة في الفضاء.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وفقًا لوكالة "سبوتنك" الروسية، قالت محطة الفضاء الأوروبية إن السحابة ظهرت فجأة في الفضاء السحيق، ولا أحد يعرف مصدرها، وتم رصدها لأول مرة وأنها ظهرت بأضواء زرقاء مشعة.

وأضافت أنه لا أحد يعلم ماهية هذه السحابة حتى اليوم، ولكنها المرة الأولى التي تم رصد هذه الأضواء الزرقاء بهذا القرب والوضوح.

وتمكن "موجنسن" من رصد السحابة الغريبة خلال مهمة له في الفضاء الخارجي، حيث ظهرت ومضاتها على بعد كيلومتر واحد من مكان تصوير الفيديو.