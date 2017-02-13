إذا كنت من عشاق الشوكولاتة وترغب في نفس الوقت بمتابعة الدراسات العليا في اختصاص يسيل له اللعاب، تقدم لك جامعة في بريطانيا فرصة الحصول على درجة الدكتوراة في دراسة الشوكولاتة.



أعلنت جامعة "ويست أوف إنغلاند" البريطانية عن منحة بقيمة 15 ألف جنيه استرليني (20 ألف دولار) سنوياً، للراغبين بالحصول على درجة الدكتوراة في دارسة الشوكولاتة والعوامل الجينية المؤثرة على نكهاتها.



ويحظى المرشح الناجح للمنحة بفرصة دراسة كيفية تخمر حبوب الكاكاو، بهدف الحصول على نكهات مميزة للشوكولاتة، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطاينة.



وتم إنشاء المنحة لتحصيل درجة الدكتوراة خلال 3 سنوات في الشوكولاتة، استجابة للطلب المتزايد من قبل صناعة الشوكولاتة للتعرف على المزيد من سلالات الكاكاو المختلفة، ولدى المرشحين فرصة للتقدم حتى 27 فبراير (شباط) الجاري لكلية العلوم الصحية والتطبيقية في مدينة بريستول.



ويبدو أن صناعة الشوكولاتة الفاخرة تحظى باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة، حيث سبق وأعلنت شركة "مونديليز" عن نيتها بتعيين موظفين بدوام جزئي، لتذوق الشوكولاتة وتقييمها بشكل موضوعي وصادق، ضمن فريق من الخبراء.