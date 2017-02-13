دعا عضو هيئة كبار العلماء السعودية الشيخ الدكتور عبدالله التركي إلى تجنب استخدام فلاتر تطبيق "سناب شات" واصفًا ذلك الفعل بأنه تغيير لخلقة الله.

وأوضح بأنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل من نفسه ووجهه مثارا للسخرية واستهزاء الآخرين، وكذلك تجاه تعاملاته مع الآخرين، وأن الأصل ابتعاد الإنسان عن كل ما يشوه الصور ويؤثر على خلقة الله تعالى.

وانتقد التركي، وفقًا لـ "عكاظ"، غياب الثقافة الشرعية لدى البعض، والتي تسهم في ضبط سلوكه وتعاملاته مع نفسه والآخرين، لافتًا إلى أن القرآن والسنة يزخران بالعديد من الضوابط الشرعية التي تحدد أطر العلاقات والتعامل الإنساني، وأن إلمام الإنسان بذلك يجعله في منأى عن مخالفة الأحكام الشرعية