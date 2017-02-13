حذر إمام المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة في مكة المكرمة من «الأخبار الكاذبة» التي تنشر عبر الإنترنت، في تأكيد جديد لقلق علماء الدين في المملكة من تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الإسراع في نقل الأحداث عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى «إيقاظ الفتن وإيقاع الخصومة بين الناس»، ونشر «الأخبار الكاذبة (...) والشائعات المغرضة دون تمحيص».



وأضاف: «كم من حدث لو حصل لدفن في مهده لولا استغلال البعض لهذه المواقع»، واصفًا من يقومون بذلك بـ«الخوارج».

وتأتي تعليقاته بعد أسبوع من انتقاد إمام آخر، الشيخ سعود الشريم لوسائل التواصل الاجتماعي التي قال إنها أفرزت «ممارسات غريبة من اللامبالاة بالآداب والأعراف».



ويسود في السعودية تفسير متشدد للإسلام، لكن أكثر من نصف السعوديين هم من الشبان ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وسط ضغوط كبيرة لإحداث تغييرات في المجتمع، حيث السينما والمسارح لا تزال ممنوعة.



يشار إلى أن إدخال أشكال من الترفيه مدرج ضمن أهداف خطة اصلاحات وتنويع للاقتصاد «رؤية 2030» التي أعلن عنها في إبريل 2016 ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 31 عاما، إلا أن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أشار في بداية يناير الماضي إلى تحريم الحفلات الغنائية ودور السينما «لما تنطويان عليه من مفسدة للأخلاق والقيم» محذرًا من أنها «لا خير فيها بل ضرر وفساد، فكله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم ومدعاة لاختلاط الجنسين».