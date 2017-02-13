توصل علماء من جامعة مركز روتشستر الطبي الأمريكي إلى نتيجة مفادها أن حمض أوميغا - 3، الموجود في زيت السمك، يساعد على إعادة توازن خلايا جهاز المناعة. وركزت الدراسة - التي نشرت نتائجها في النشرية العلمية "جورنال اوف كلينيكال انفيستيغايشن"- على فوائد زيت السمك في مجال مكافحة مرض الربو، حسب ما ذكر موقع "هايل براكسيس" الألماني.

و لمعرفة تأثير زيت السمك على مرضى الربو البالغين، قام العلماء بأخذ عينات دم من 17 شخصا، ثم قاموا بعزل خلايا جهاز المناعة على حدة في المخابر الطبية. بعدها قام الخبراء باختبار تأثير حمض أوميغا – 3 على الجسيم المضاد "كريين مناعي هـ"، وعلى جزئيات أخرى. إذ أن الأخيرة لها علاقة بمسالك التنفس والمشاكل المتعلقة بذلك.

قام المشاركون المتطوعون بتناول مضادات الالتهاب كورتيكوستيرويد، سواء عبر الأقراص أو عبر جهاز منشقة مرض الربو، بغض النظر عن درجة سوء المرض. أبرزت نتائج الدراسة أن حمض أوميغا – 3 له تأثير واضح بشكل أو بآخر على مرضى الربو. إذ تقلص مستوى "كريين مناعي هـ"، حسب ما أفاد الخبراء.

رئيس فريق الباحثين الدكتور ريتشارد فيبس علق على نتائج الدراسة بالقول: "توصلنا عبر هذه الدراسة إلى أدلة واضحة على تأثيرات إيجابية لتناول زيت السمك ذي الجودة العالية جدا"، حسب ما ذكر الموقع الرسمي لجامعة مركز روتشستر الطبي الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة أشارت أيضا إلى إيجابيات صحية لحمض أوميغا – 3. إذ يمكن لزيت السمك أن يقلل من مخاطر الربو على الجنين أثناء الحمل. كما أنه يقلل من الالتهابات دون أن يضر بجهاز المناعة. ومن بين الأغذية الغنية بحمض أوميغا – 3: سمك التونة وسمك السلمون والجوز وزيت بذر الكتان.