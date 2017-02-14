قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي: "الدول الغنية ليست هي التي تتقدم فقط، وعندي مثال لدولة كانت فقيرة وأصبح اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي دولة الصين، وهناك أيضا اليابان وكوريا ليس لديهم نفط، ومع ذلك حققوا تقدما كبيرا فالنجاح له أرقام كبيرة والفشل له رقم واحد».

وأضاف حاكم دبي في سياق رده على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول ارتباط تقدم الدول بالثروات والنفط، أن ليبيا دولة غنية ولكنها تفتقر للإدارة السليمة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، "أن شعب الإمارات ودولته يحب مصر والمصريين وتعلمنا ونحن أطفال ذلك ونشأنا عليه، ومؤسس دولتنا الشيخ الراحل زايد قال إن مصر هي روح الأمة العربية، وهو الذي أعاد مصر للصف العربي».

وكان الإعلامي عمرو أديب، أجرى مداخلة عبر الكونفراس على هامش مؤتمر الحكومات المنعقد في دبى، والذي قال فيه: هل نجاح الحكومات العربية في الدول الغنية تجربة يمكن أن تحدث في دول أخرى فقيرة مثل مصر، وليبيا والعراق، أو أن فرق الكثافة السكانية وتدنى الموارد هو أحد أسباب فشل وجود حكومات ناجحة.

ورد محمد بن راشد: «سؤال عمرو أديب ملغم فهو يتحدث عن أن الدول الغنية هي التي تتقدم فقط، والفقيرة لا».