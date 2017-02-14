تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض شاب لحادث مرعب خلال نومه، حيث قام شبح بسحبه من ساقيه إلى خارج السرير.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، شابين وهما يغطان في نوم عميق على سريرين منفصلين في إحدى الحجرات، قبل أن يحدث ما لم يكن بالحسبان، حيث فُتح باب الغرفة فجأة، ولم تمض سوى ثوان قليلة حتى بدأت ساقا الشاب ترفعان إلى الأعلى من قبل كائن غير مرئي، وتم سحبه إلى خارج السرير قبل أن يستيقظ في حالة من الذهول، وقد حاول الشاب البحث عن الكائن الذي سحبه من سريره ولكن دون جدوى.

الجدير ذكره أن الحادث الذي وقع في مكان غير معروف في الهند في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، يأتي ضمن سلسلة أحداث عديدة تتعلق بالأشباح منذ بداية العام.