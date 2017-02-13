يعقد مجلس الأمة ،جلسته العادية غدا الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها مناقشة بنود مختلفة من أبرزها طلب مناقشة مقدم من عدد من الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.

ويستهل المجلس جلسته العادية المتوقع استكمالها يوم الأربعاء بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية يليها مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية اثنتان منها للنائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث إلكترونية فيما يختص التقرير الثالث بطلب رفع الحصانة عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية جنايات مباحث.

ويتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مدى صحة الإجراء الذي تم اتخاذه في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر الماضي بإعادة التصويت على شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة.

ومن المتوقع ان يواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال15 للنظر في احالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.

ومن البنود البارزة على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي.

وتنص المادة المذكورة على أن "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة عددا من تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات والاقتراحات بقوانين اولها تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.

ومن التقارير المدرجة على جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

كما يستعرض المجلس عددا من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشاريع بقوانين اولها مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.