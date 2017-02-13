قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، إن البلاد تأثرت من أمس الأحد حتى صباح اليوم الاثنين بانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في معظم المناطق وتكون بعض الضباب الخفيف في ساعات الصباح الأولى.

وأرجع القراوي ذلك إلى تأثير امتداد ضعيف للمنخفض السوداني الموسمي الذي صاحبته كتلة هوائية رطبة أدت إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ونشاط للرياح التي كانت جنوبية شرقية مثيرة للغبار على بعض المناطق.

وأضاف أن الرياح تحولت إلى شمالية غربية اليوم بعد أن كانت جنوبية شرقية بسبب تأثير المنخفض السوداني، متوقعا أن يسود الطقس البارد مساء اليوم وتكون الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى بين 10 و 12 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع بين قدم وأربعة اقدام.

وبالنسبة لنهار غد الثلاثاء توقع أن يكون مشمسا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعتها بين 6 و 22 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر خفيف الموج من قدم الى قدمين.

وذكر أن مساء غد يسود الطقس البارد والغائم جزئيا والرياح متقلبة خفيفة السرعة تتراوح بين 6 و 20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 9 و 11 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج من قدم الى قدمين.

وتوقع القراوي طقسا غائما جزئيا نهار الأربعاء المقبل مع فرصة أمطار على مناطق متفرقة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى بين 19 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيف إلى معتدل الموج من قدمين الى خمسة اقدام.

وأضاف أن الطقس مساء الأربعاء المقبل يتوقع أن يكون غائما جزئيا مع فرصة أمطار على مناطق متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 15 و 38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 10 و 12 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدمين الى خمسة أقدام.