للمريض الحق في الحصول على التوضيح المناسب بشأن التشخيص والعلاج

حنان عبد المعبود

اعتمد وزير الصحة د. جمال الحربي لائحة حماية حقوق المرضى في مجال الرعاية الصحة بموجب قرار وزاري اشتمل على اثني عشر مادة تضمنت التزام جميع العاملين في المنشأة الصحية برعاية حقوق المرضى استناداً إلى أن المريض هو إنسان حر كامل الأهلية وهو صاحب الحق الأول على سلامة بدنه وأن له الحق في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وأن يعامل بكرامة واحترام من قبل جميع الذين يقدمون له الرعاية الصحية.

كما نصت اللائحة على حق المريض في الحصول على التوضيح المناسب بشأن التشخيص والعلاج وما يتطلبه ذلك من السرية الكاملة للمعلومات الصحية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في كل الأوقات، ونصت اللائحة على حق المريض في التبصير بحالته الصحية والحصول على المعلومات الطبية الكاملة عنها مع بيان أهمية الإجراءات وما قد تحتمله من مخاطر أو مضاعفات والبدائل المتاحة وما قد يترتب عليها من نتائج ومضاعفات كما يجب – بموجب لائحة حقوق المرضى التي اعتمدها وزير الصحة د. جمال منصور الحربي – على الطبيب المعالج أن يتأكد من أن المريض أو من ينوب عنه قانوناً قد تلقي الإجابات الكاملة على جميع التساؤلات عن حالته الصحية بصورة واضحة وشفافة.

وألزمت اللائحة المنشأة الصحية ببذل العناية والرعاية الواجبة لحفظ سلامة المريض الجسدية والنفسية ووقايته من جميع المخاطر، وحظرت اللائحة إخضاع المريض لأية علاجات تجريبية أو المشاركة في أبحاث طبية أو علمية دون الحصول على الموافقة الصريحة والحرة والمستنيرة من المريض أو من ينوب عنه قانوناً وذلك بعد موافقة واعتماد لجنة البحوث الطبية بالوزارة على إجراء البحث الطبي .

ونصت اللائحة على أن يكون التعبير عن الموافقة الصحية خطياً لجميع الإجراءات الجراحية أو أي إجراء يمثل خطورة على المريض وذلك بموجب الإقرار المستنير مع حق المريض أو من ينوب عنه قانوناً في العدول عن الموافقة السابقة على الاجراء العلاجي أو الجراحي أو استكمال العلاج دون إبداء الأسباب وذلك على مسؤوليته الشخصية على أن يوقع بذلك على إقرار مكتوب وأوجبت اللائحة على الطبيب في هذه الحالة احترام هذا الرفض بعد أن يكون قد أبدي النصح وشرح عواقب هذا الرفض للمريض أو من ينوب عنه قانوناً.

واشتملت اللائحة على حق المريض أو من ينوب عنه قانوناً الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته الصحية من واقع ملفه الطبي. ونصت اللائحة على حق المريض في احترام خصوصيته وكرامته الإنسانية وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية والتزام جميع المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة به كما تضمنت اللائحة أنه يجب ألا يترتب على رفض المريض تلقي العلاج أو الخضوع لأي إجراء طبي أو المشاركة في الأبحاث الطبية أو سحب الموافقة السابقة على قبول الاجراء الطبي أية آثار سلبية ضده من جانب المؤسسة العلاجية أو الأطباء المعالجين أو القائمين على رعايته.

وتضمنت اللائحة تعريف المنشأة الصحية بأنها الجهة التابعة لوزارة الصحة أو التي تعمل تحت إشرافها بالقطاع الأهلي (مستشفيات ومراكز صحية وعيادات) وتقدم الخدمة الصحية للمرضى كما عرفت اللائحة الإقرار المستنير بأنه نموذج مكتوب بشكل واضح لا يعتد به ما لا يتم توقيعه من قبل المريض أو الوصي القانوني للبدء في تنفيذ الإجراء الطبي المطلوب لحالة المريض ويعتبر التوقيع علية موافقة كاملة على كل ما يتضمنه، وحسب ما ورد باللائحة فإن الوصي القانوني هو الشخص المسؤول عن المريض قانوناً وله الحق بالتوقيع نيابة عن المريض في حالة عدم قدرته التميزية أو العقلية أو الصحية أما ذوي المرضى فقد عرفتهم اللائحة بأنهم عائلة المريض وزواره ومرافقيه والوصي القانوني عليه .