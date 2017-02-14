بين فترة وأخرى تظهر على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الألغاز التي تشعل الحرب بين مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل، في محاولة منهم لفك هذه الألغاز.

ومؤخرًا حَمِيت الحرب بين مستخدمي الإنترنت، من أجل فكِّ اللغز في هذه الصورة، واللغز هو: كم وجهًا موجودًا في هذه الزهور؟

وتعود قصة اللغز الذي انتشر مثل النار في الهشيم، عندما نشَر المستخدمُ «آلان شيرين» على منصة موقع Play Buzz، صورة بها مجموعة من الزهور تحت عنوان «اعثرْ على الوجوه بين الزهور».

ووفقًا لـ «هافينغتون بوست» عربي، فإن أصل هذا اللغز يرجع إلى عام 1881، إذ كانت هذه الصورة تُطبَع على الجزء الخلفي من بعض الإعلانات، وكان الأطفال هم المَعنيين بها في المقام الأول، ومنذ ذلك الحين أي منذ أكثر من 100 عامٍ تقريبًا والناسُ محتارون في البحث عن حل لغز تلك الصورة الشهيرة، إذ أن عددَ الوجوه الموجودة في الصورة ليس معروفًا.

ولقد أجمعَ أكثرُ المستخدمين على أنهم ستة وجوه، فماذا عنكم أنتم؟ كم وجهًا وجدتُم؟