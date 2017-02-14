سرقت دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون، الأضواء بحضورها وأناقتها في حفل توزيع جوائز أفلام Bafta 2017 الذي أُقيم مساء أمس في مدينة لندن، ويوازي بأهميته حفل توزيع جوائز الأوسكار الأميركية.

حضرت كايت برفقة زوجها الأمير ويليام وبدت متألّقة بثوب سهرة طويل عاري الكتفين حمل توقيع دار Alexander McQueen. وقد تميّز ثوبها بقصّاته الأفقية التي حدّدت الخصر بأناقة، وبباقات الأزهار التي زيّنته مضيفةً عليه لمسة أنثوية عصرية. كما نسّقت إطلالتها مع حقيبة سهرة وحذاء باللون الأسود واعتمدت أقراطاً وسواراً ماسياً.



ورغم أن إطلالة كايت ميدلتون كانت الأجمل على البساط الأحمر لهذا الحفل، إلا أننا رصدنا أيضاً بعض إطلالات النجمات التي تميّزت بأناقة لافتة ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:



- اختارت الممثلة إيما ستون ثوباً أسود مطرّزاً بكثافة بالفضي ارتدته فوق بنطلون من القماش نفسه. وقد نسّقته مع حذاء فضّي وحملت إطلالتها توقيع Chanel Couture.



- تألّقت النجمة إميلي بلانت بثوب أسود مطرّز بخيوط الحرير الملوّنة في القسم الممتد بين الكتفين والخصر، فيما تزيّنت تنورته بالكشاكش المنسّقة بشكل جانبيّ. وحملت إطلالتها توقيع دار Alexander McQueen.



- اعتمدت النجمة ميشيل ويليامز ثوباً فضيّاً قصيراً تزيّن بالتطريز الملوّن في المنطقة الممتدة بين الكتفين والخصر، نسّقته مع صندل باللون الأسود. وهي بذلك بقيت وفيّة لتعاملها مع دار Louis Vuitton التي اعتادت أن تختار من أزيائها لدى ظهورها على البساط الأحمر.



- تألّقت النجمة آمي آدامز بثوب أخضر عاري الكتفين تميّز بقصّته المبتكرة من الخلف حمل توقيع Tom Ford.



- اختارت النجمة نيكول كيدمان ثوباً أسود مطرّزاً بالفضي منArmani Prive، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسية فاخرة.



- بدت النجمة نعومي هاريس شديدة الأنوثة بإطلالة وردية حملت توقيع Gucci وتزيّنت بالكشاكش والورود.



- اختارت النجمة فيليستي جونز ثوباً طويلاً من قماش التول الأسود جمع بين البساطة والأناقة. وقد اختارته من أول مجموعة صممتها ماريا غرازيا كيوري لدار Dior.



- بدت النجمة المخضرمة ميريل ستريب بكامل أناقتها في توكسيدو باللون الأسود حمل توقيع دار Givenchy.

- اعتمدت النجمة بينيلوبي كروز ثوباً ذهبياً طويلاً اختارته من أحدث مجموعات Atelier Versace.