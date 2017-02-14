انهمرت سيدة في البكاء على الهواء وذلك أثناء حديثها مع الطبيب الذي وصفته بأنه أنقذ حياتها إثر تعرضها لخطأ طبي جسيم على يد طبيب آخر.

وقالت "سماح" السيدة المريضة في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، للطبيب محمد ربيع استشاري الجراحة: «أنت اللى أنقذت حياتي انت اللى ماتخلتش عني.. انت اللى وقفت جنبي ووافقت تعملي العملية من غير فلوس عشان انت عرفت ظروفي.. ربنا يباركلك».

ومن جانبه قال الطبيب محمد ربيع، :«يا فندم متقوليش كده، احنا بس محتاجين حد يتولى تكاليف المفصل لأن تكلفة المفصل قد تتخطي 45 ألف جنيه».