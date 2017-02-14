أظهرت دراسة تجري سنويا بشأن المدن الأفضل للمعيشة في الولايات المتحدة تغييرا بالمركز الأول لأفضل مدينة بالإضافة إلى حقيقة ملفتة تتعلق بجاذبيتها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتبرت الدراسة مدينة أوستن في تكساس الأفضل للمعيشة في الولايات المتحدة، من حيث توفر فرص العمل، وتكاليف المعيشة، وجودة الحياة.

كما ذكرت حقيقة تبدو لافتة تتعلق بانتقال 50 شخصا يوميا إلى أوستن للإقامة بها.

وتراجعت مدينة دينفر في كولورادو الى المركز الثاني، بعد أن كانت الأفضل للمعيشة العام الماضي.

وخلت قائمة العشر الأوائل من بعض المدن المعروفة مثل نيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو.

ويذكر أن معدل الدخل في مدينة أوستن يقارب الـ50 ألف دولار، ولا تتعدى نسبة البطالة 3 بالمئة.

وهنا قائمة المدن الأميركية الأفضل للمعيشة وفقا للدراسة السنوية:

1- مدينة أوستن في ولاية تكساس

2- مدينة دينفر في كولورادو

3- مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا

4- العاصمة واشنطن دي سي

5- مدينة فاييتفيل في أركنساس

6- مدينة سياتل في واشنطن

7- مدينة راليه ودرهام في كارولينا الشمالية

8- مدينة بوسطن في ماسشوستس

9- مدينة ديس موين في أيوا

10- مدينة سولت ليك في يوتاه