في حوادث متفرقة اعتقلت الشرطة الصينية ثلاثة ركاب بتهمة استخدامهم هواتفهم النقال أثناء سفرهم بالطائرة من وإلى العاصمة بكين.

واحتجزت السلطات المختصة التابعة لإدارة الطيران المدني في الصين رجلاً بسبب استماعه للموسيقى على هاتفه النقال أثناء رحلة داخلية من مدينة مودانجيانغ إلى بكين بعد ظهر السادس من فبراير (شباط) الجاري.

وأمضى المسافر الذي لم يتم الإشارة إلى اسمه، خمسة أيام في السجن لخرقة قوانين السفر جواً، بينما أمضى مسافرين آخرين عدة أيام في السجن لسبب مشابه.

وبحسب التقارير، فإن المسافر الثاني تعرض للاعتقال لرفضه إطفاء هاتفه الجوال وإصراره على إجراء مكالمات هاتفية أثناء الرحلة، بينما لم يتضح سبب احتجاز الشخص الثالث.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الصين تعتبر إحدى البلدان التي تحظر استخدام الهاتف النقال أثناء رحلات الطيران، غير أنها تسمح باستخدام أجهزة التابلت والكمبيوتر المحمول.

وصرح ناطق باسم إدارة الطيران المدني في الصين قائلاً: "يمكن لأي مسافر استخدام الهاتف النقال لإجراء مكالمات طارئة فقط، ولكن أي استخدام آخر للهاتف النقال غير مسموح به على متن الطائرة".

وعلى الرغم من الأخبار المتواترة عن تغييرات هامة في هذه القوانين، إلا أن إدارة الطيران المدني في الصين لم تبدأ بتطبيق هذه التغييرات إلى الآن.