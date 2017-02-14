«ثانية واحدة.. فيلمي الثالث»
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد تعاقدها مع المنتج محمد السبكي للقيام ببطولة فيلمها الجديد «ثانية واحدة» والمقرر البدء في تصويره خلال ايام لتعود به هيفاء الى السينما بعد غياب عامين. الفيلم هو التجربة الثالثة لهيفاء وهبي في السينما بعد فيلمي «دكان شحاتة» مع المخرج خالد يوسف وعمرو سعد، و«حلاوة روح» مع باسم سمرة ومحمد لطفي وإخراج سامح عبدالعزيز.
«كانت ملاكنا الحارس»
الممثلة الأميركية كاتي هولمز، التي كانت سابقا زوجة لزميلها توم كروز، وهي تحاول السيطرة على مشاعر الحزن بعد موت جدتها يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من خروج كاتي من حفل اسبوع الموضة في نيويورك.
«مش ممكن تغلبوا البرازيل.. فاستمتعوا باللعب»
نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق حسن شحاتة (المعلم) لأحد البرامج الرياضية معلقا على الطريقة الدفاعية البحتة التي لعب بها كوبر مدرب منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية، مؤكدا انه حين كان مدربا للمنتخب تخلى عن الكرة الدفاعية ووضع خطته للفريق وترك لهم مساحة غير قليلة للاستمتاع باللعب وإظهار المهارات، ففاز بالبطولة 3 مرات متتالية، وحقق انجازا كبيرا في كأس القارات أمام البرازيل وايطاليا.
«أنا أسعد رجل في العالم الآن»
عارض الأزياء الإيرلندي جيريمي ماكونيل يؤكد أخيرا انه والد طفل الممثلة الإنجليزية ستيفاني ديفيز المولود حديثا، وذلك بعد إجراء اختبار الـ «دي إن إيه».