حثت القنصلية العامة للبلاد في لوس انجلوس رعاياها في ولاية كاليفورنيا على اتباع الإرشادات المحلية وأخذ الحيطة والحذر تجنباً لخطر انهيار سد (أورفيل).

وذكرت القنصلية في بيان مساء امس الاثنين، انه بعد عملية الإخلاء الواسعة التي نفذت في المناطق المحاذية للسد المهدد بالانهيار (اورفيل) تواصلت مع الجهات المعنية للاطمئنان على الطلبة الكويتيين المقيمين في مناطق قريبة من السد والوقوف على مدى خطورة انهياره.

وأفاد البيان بأن اقرب نقطة تجمع للطلبة الكويتيين هي جامعة ولاية كاليفورنيا بمدينة (تشيكو) والتي تبعد ما يقارب 30 ميلا (50 كم تقريبا) عن المنطقة المتضررة، مشددة على ضرورة الاتصال بالقنصلية حال حدوث أي طارئ.

وأجلت السلطات في الولاية نحو 18800 نسمة من المناطق المحاذية لسد اورفيل الواقع شمال كاليفورنيا.