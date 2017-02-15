شكت متصلة باحد البرامج الفضائية، الذي يستضيف مفتي مصر السابق علي جمعة من المعاملة السيئة والإهانات التي تتعرض لها من زوجها وأقاربه، قائلة: "زوجي وأقاربه بيهددوني بالقتل ويجيبولي بلطجية لو مسجلتش البيت بإسمه واديته مرتبي".

وهناك تدخل الشيخ علي جمعة في برنامج "والله أعلم" الأحد قائلاً: "لو تكاكي من هنا لبكرة مقدرش أقولك إتطلقي، ولابد من وجود مجال للتفاهم وذلك من أجل الأبناء".

وأضاف جمعة خلال برنامج “والله أعلم” BC” اليوم ، أن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين، وإن دخل بها بعض المشاكل لابد من معالجتها.