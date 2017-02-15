وثق مواطن سعودي مقطع فيديو يوضح الدخل الهائل للمتسولين عند الإشارات ويبين المقطع قيام أحد المتسولين بصرف المبالغ اللتي تم الحصول عليها من التسول من المحلات الكبيرة مثل الصيدليات وغيرها من المتاجر وقال للمتسول: “اتقوا الله وخافوا الله هذا نصب واحتيال على الناس ويبينون للناس إنهم محتاجين” .

ويبين المقطع للمتسولين عند الإشارات من الأولاد والنساء دخلهم يومياً من 400إلى 500 ريال وشهري 15000 ريال وأكثر.

وطالب الكثيرين بتفعيل الرقابة عليهم وضرورة معرفة أين تذهب هذه الأموال الكبيرة من قبل المتسولين ربما تستخدم في ضد الوطن والمواطن وربما يتم تهريبها للخارج .

وكانت وزارة الداخلية سبق وأن حذرت المواطنين والمقيمين، من التعاطف مع المتسولين أو مساعدتهم، حتى لا يُستغل هذا الأمر في دعم أي جماعات مشبوهة من خلال ما يتلقونه من أموال منهم.