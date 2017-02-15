أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، الاثنين بأن تنظيم داعش أعدم الابن الوحيد لأشهر صناع سيوف التنظيم عن طريق رميه من فوق عمارة عالية، دون ذكر الأسباب، وذلك بعد يوم واحد على "قطع رأس" أبيه بواسطة سيف من صنعه بتهمة "الخيانة" غرب الموصل، وفقاً لما ذكرته "السومرية" العراقية، اليوم.

وكان ذات المصدر، أفاد مساء أمس الأحد، أن "تنظيم داعش أعدم، المدعو أبو حمزة السوري، أحد أشهر صناع السيوف لأمراء التنظيم في الموصل والرقة، بقطع رأسه في مكان عام، غربي الموصل، بواسطة سيف صنعه هو حديثاً".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "داعش أعدم السوري بأمر من قبل ما تسمى بـ المحكمة الشرعية، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات وصلت إلى خيانة دولة الخلافة".