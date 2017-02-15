كشف خبير أمن المعلومات الفلسطيني أحمد بطو، عن وجود ثغرة في تطبيق "سناب شات" للتواصل الفوري، تتيح لأي شخص إضافة آخر على التطبيق والاطلاع على جميع بياناته دون علمه.

واعتبر بطو أن الثغرة تتيح للقراصنة إضافة أي شخص واقتحام خصوصيته، وقد يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتهديد، وفق ما أوردت البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات، التي وصفها بالمجنونة في الفترة الأخيرة من دون الالتفات إلى الناحية الأمنية.

وأضاف أن سعي سناب شات لمنع تطبيق إنستغرام من التفوق عليه بعد التحديثات الأخيرة، يشكل خطورة كبيرة على التطبيق ويجعل القراصنة يستهدف قائمة مستخدمي سناب شات الذين تسربت معلوماتهم.

وبحسب الخبير، فإن مطوري تطبيق سناب شات لم ينجحوا حتى الآن في سد تلك الثغرة، مشيرا إلى حاول التواصل مع الفريق الأمني للتطبيق إلا أنه فوجئ بإغلاق حسابات اختبار تعود له.

وبطو ليس الخبير الأمني الأول الذي انتقد طريقة تعامل سناب شات مع المبلغين عن الثغرات، إذ تحدثت شركة أمنية عن وجود ثغرتين خطيرتين في التطبيق بعد تجاهل الأخير للبلاغات التي قدمتها عن هاتين الثغرتين.