اكتشف باحثون أستراليون ودنماركيون جينة تعطي الإحساس بالشبع عند الديدان من شأنها أن تساعد على مكافحة البدانة.

وتتحكم هذه الجينة المسماة «اي تي اس-5» بالإشارات التي يرسلها الدماغ إلى الامعاء وتثير إحساسا بالشبع وتحفز الحاجة إلى النوم أو إلى التحرك بعد الأكل، وفق ما جاء في هذه الأبحاث التي نشرت في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم (بناس).

وعند البشر جينة مماثلة لـ«اي تي اس-5».

ومن شأن هذا الاكتشاف أن يمهد الطريق إلى استحداث جزيئة قد تساعد على التحكم بالوزن الزائد من خلال تخفيض الشهية وتحفيز الحاجة إلى ممارسة المزيد من تمارين اللياقة البدنية، بحسب روجر بوكوك الأستاذ المحاضر في جامعة موناش الأسترالية.

وعندما تخزن الأمعاء ما يكفي من الدهون، يتلقى الدماغ رسالة يشير فيها إلى الدودة بالتوقف عن التحرك، ما يثير النعاس، أو بالعكس يطلب منها الاستمرار في التحرك إن لم تشبع، على ما شرح الباحث.

وتثير دودة الربداء الرشيقة المعروفة علميا بـ «كاينورهابديتيس إلغانس» الأسطوانية الصغيرة والشفافة التي لا يتخطى طولها المليمتر الواحد اهتمام الباحثين لبساطة تركيبتها الدماغية التي لا تضم سوى 302 خلية عصبية و8 آلاف نقطة تشابك بين هذه الخلايا، بالمقارنة بمائة ألف مليار خلية عصبية عند الإنسان وأكثر من 160 ألف وصلة.

وتتشارك هذه الدودة نحو 80% من الجينات مع البشر ونصف الجينات المعروفة لها صلة بالأمراض البشرية، بحسب بوكوك.